Portugal fora da 'lista verde' do Reino Unido

O Reino Unido decidiu esta quinta-feira, dia 3 de Junho, retirar Portugal da lista de destinos que permite aos britânicos fazerem viagens para o estrangeiro sem terem de cumprir quarentena quando regressam ao país

"Na base desta decisão está o aumento de infecções no país e o aparecimento de novas variantes na Europa", avança a RTP citando informações da BBC.

A saída de Portugal da 'lista verde', adiantada pelos media daquele país, ainda não foi contudo oficializada pelo governo britânico (o que deverá acontecer hoje ao final da tarde) e pode não abranger os arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Está em vigor no Reino Unido um sistema de 'semáforo', com três cores diferentes em função do grau de risco do país de origem. Cada cor (verde, âmbar e vermelha) corresponde a regras específicas quanto ao número de testes necessários ou à necessidade de quarentena – ao regressarem ao país no caso dos turistas britânicos.

Desde 17 de Maio, Portugal estava incluído na 'lista verde'. Com a saída, os britânicos que viagem para Portugal voltam então a estar sujeitos ao cumprimento de quarentena no regresso ao Reino Unido.

A decisão entra em vigor na próxima terça-feira, dia 8 de Junho, às quatro da manhã, obrigando milhares de britânicos a voltar mais cedo ou cancelar viagem.