Homem evacuado de madrugada do Porto Santo

Um homem com 60 anos foi evacuado esta noite desde o Porto Santo para a Madeira, numa operação que como habitualmente contou com a colaboração dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, bem como com a esquadra da Força Aérea estacionada na ilha.

O paciente terá sofrido um AVC (acidente vascular cerebral) e dada a gravidade da situação, a decisão médica passou por mobilizar os meios em terra e no ar para que este chegasse a tempo ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A operação de evacuação ocorreu já de madrugada, pela 1 hora, entre sair do centro de saúde local, deslocação ao aeroporto, embarque e transporte para a Madeira e daí para o Funchal.