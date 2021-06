Câmara de Machico requalifica trilhos do concelho

A Câmara Municipal de Machico concluiu mais uma fase do trabalho de requalificação trilhos do concelho, que tem vindo a ser desenvolvido pela autarquia, nomeadamente nos trilhos que fazem parte do percurso de treino de Trail Running do Porto da Cruz.

Desta feita, o plano de intervenção foi alargado a mais cinco trilhos, nas freguesias de Machico e Caniçal, nomeadamente: a parte final da Levada do Desembarcadouro; a subida para o Pico do Facho; a vereda entre o Pico do Facho e a Ribeiro do Natal; a vereda da costa Norte entre a Boca do Risco e o Caniçal; A vereda do Pico Castanho (os trabalhos começaram na costa Norte).

O município revela ainda, em nota de imprensa, que "brevemente" será feito uma intervenção mais profunda na Levada do Desembarcadouro, onde será reposta toda a extensão da levada.

"Estes trabalhos, morosos e por vezes difíceis de executar devido a sua logística, além do potenciar o concelho ao nível do turismo de natureza, são também de extrema importância para a população local, servindo para muitos se deslocarem para as suas plantações agrícolas", destaca a autarquia na mesma nota.

Paralelamente aos trabalhos de limpeza e recuperação de trilhos, iniciou-se também a colocação da nova sinalética dos percursos, que começou pelos percursos de treino do Porto da Cruz (que receberá a 18 de Julho a prova Porto da Cruz Natura).

"Todo o trabalho que esta sendo levado a cabo pela Câmara assenta num projeto de desenvolvimento turístico, onde a nossa beleza natural possa ser descoberta e contemplada quer pelos locais ou pelos turistas que nos visitam. Foi criada a marca Machico Madeira Trail Capital com o intuito de criar e promover um circuito de treino de Trail Runnnig ou de passeio com cerca de 170 kms de trilhos mapeados, assinalados e cuidados ao longo de todo o ano, onde qualquer pessoa poderá desfrutar de todo o nosso património natural, em caminhada/passeio, em treino ou em competição", acrescenta o comunicado da Câmara Municipal de Machico.