Novas regras entram em vigor no Porto Santo

O Centro de Saúde do Porto Santo realizou ontem e hoje testes rápidos antigénio para passageiros com regresso no navio Lobo Marinho, no dia 21 de Junho, tendo em conta as novas regras que entram em vigor neste dia.

Os passageiros que ainda não realizaram o seu teste rápido antigénio poderão fazê-lo, no dia 21, entre as 11 horas e as 14 horas, no Centro de Saúde do Porto Santo como alternativa aos operadores locais (farmácia e outros).

O SESARAM informa ainda que a operação de testes rápidos no Centro Saúde do Porto Santo manter-se-á até resposta global por parte dos serviços de saúde privados.

REGRA 1

Ao programar a sua viagem para a Madeira e Porto Santo, é importante conhecer as normas em vigor na Região, no âmbito da prevenção e contenção da Covid-19.

REGRA 2

Deverá fazer o registo e preencher o inquérito epidemiológico em www.madeirasafe.com.

REGRA 3

Todos os passageiros que pretendem viajar para o Porto Santo (via aérea ou marítima) devem ser portadores de um teste rápido de antigénio, com resultado negativo, realizado até às últimas 48 horas. Para beneficiar de um teste gratuito, pode recorrer a um dos postos aderentes (farmácias, clínicas e laboratórios) ao protocolo com o Governo Regional. Ao agendar o seu teste terá que fazer prova da compra da viagem para o Porto Santo. Não serão aceites, em nenhuma circunstância, autotestes. Excepções aos testes: Crianças até aos onze anos de idade,.



REGRA 4

A apresentação do teste rápido de antigénio negativo, até 48 horas, é obrigatório para os dois percurso da viagem, seja via aérea ou marítima.

REGRA 5

Passageiros portadores de certificado de vacinação (documento que comprova a vacinação completa) e/ou comprovativo de recuperado Covid-19 até 180 dias, passam a ser elegíveis de entrada direta no Porto Santo e na Madeira, sem necessidade de testagem. Os documentos mencionados devem ser submetidos na plataforma do madeirsafe.com no momento do registo.

REGRA 6

Todos os passageiros durante a sua estadia deverão respeitar as orientações emanadas pela Autoridade Regional de Saúde.