Gualberto Fernandes critica encerramento de banco nos Canhas

O encerramento da Agência do Banco Santander na freguesia dos Canhas é uma decisão que “não pode ser aceite sem que existam outras respostas ou alternativas", afirma o candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal da Ponta do Sol, Gualberto Fernandes, que estranha esta decisão, tanto mais numa das zonas mais populosas da localidade.

Estamos preocupados, é mais uma comodidade que de repente se retira à população e não podemos, de forma alguma, aceitar que isso aconteça sem que nos digam quais são as razões concretas deste eventual encerramento e que alternativas é que os moradores desta zona terão caso o mesmo venha a acontecer. Gualberto Fernandes

Gualberto Fernandes vai por isso solicitar, à entidade responsável por este Balcão, uma reunião onde “possam ser esclarecidos os meandros desta decisão e se ela é ou não uma decisão definitiva”.

Acima de tudo, explica, “temos de saber salvaguardar o interesse de todos os cidadãos que vivem no concelho da Ponta do Sol e julgo que este tipo de decisões em nada beneficia quem aqui vive e não é assim que se apoiam as pessoas nem que se garantem as condições para que o desenvolvimento, a qualidade de vida e o acesso a todo o tipo de bens e serviços sejam uma realidade em todos os concelhos da nossa Região”, rematou.