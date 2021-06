Homem desaparecido no Curral das Freiras

João Silvestre, residente no Curral das Freiras, encontra-se desaparecido. A informação veiculada para família foi partilhada nas redes sociais da paróquia do Curral das Freiras, que pede informações sobre o paradeiro do homem.

O senhor vive no Curral das Freiras, mas regressou da Venezuela há cerca de 3 anos. É descrito como "uma pessoa calma e tímida".

Quem tiver informações sobre o seu paradeiro deve contactar as autoridades.