Célia Pessegueiro protesta contra encerramento de balcão do Santander

A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, diz ter sido surpreendida, na última sexta-feira, com o anúncio do encerramento do Balcão do Santander na Freguesia dos Canhas numa reunião com o director comercial na Madeira.

Por causa disso, a autarca garante que manifestou de imeditato "o descontentamento da Câmara Municipal da Ponta do Sol com esta decisão tomada a nível nacional por Víctor Calado, director Coordenador da Rede Sul e Ilhas, que inclui a Madeira". E que nesse mesmo dia também escreveu ao Banco Santander, através do director para a Madeira, David Correia, de forma a que o protesto chegasse a Victor Calado, bem como o pedido para que este encerramento fosse reponderado.

Em comunicado dividido em seis pontos e enviado para a redacção, Célia Pessegueiro escreve ainda: "Mostramos toda a disponibilidade da parte da Câmara Municipal para ultrapassar esta situação e solicitamos que fosse reavaliada a intenção de encerramento do Balcão dos Canhas por se tratar de uma Freguesia com uma intensa actividade económica e empresarial, mas também por ter uma população idosa muito habituada a tratar diretamente ao balcão dos seus assuntos".

E exprime ainda que a CMPS gostaria que "o Banco Santander colaborasse com o município da Ponta do Sol para manter actividades e serviços descentralizados e próximos às populações, tal como aconteceu recentemente com os multibancos da Madalena do Mar e do Lugar de Baixo, em que a Câmara se disponibilizou para assegurar a sua manutenção, perante a iminência de serem encerrados".

Em conclusão, a presidente do autarquia revela que pediu uma reunião com Víctor Calado, no sentido reverter uma situação que, considera, "é penalizadora para a Freguesia dos Canhas".