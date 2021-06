Poderá faltar água em Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que haverá interrupção do abastecimento de água potável, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água nos concelhos de Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava que visam diminuir as perdas de água.

Câmara de Lobos

1. Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Torre, nos seguintes arruamentos: Caminho São Bernardino, Caminho Calçadinha, Calçada Convento, Estrada João Gonçalves Zarco e Rua Francisco Abreu de Barros, no dia 22 de Junho, entre as 09 e as 13h.

2. Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, no sítio da Ladeira da Marinheira, no dia 23 de Junho, entre as 9h e as 13h.

3. Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Igreja, Pico e Salões, Ribeira da Caixa, Quinta do Leme, Rua da Igreja e Largo do Patim, e na freguesia de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Bela Vista, Pico e Salões e Quinta do Leme, no dia 24 de Junho, entre as 9h e as 13h.

4. Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Torre, na Estrada João Gonçalves Zarco, no dia 25 de Junho, entre as 9h e as 13h.

5. Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio do Rancho, nos seguintes arruamentos: Rua do Serrado do Mar e Travessa do Serrado do Mar, no dia 25 de Junho, entre as 9h e as 13h.

Machico

1. Na freguesia Água de Pena, no sítio da Queimada, no dia 22 de Junho, entre as 14h e as 18h.

Ribeira Brava

1. Na freguesia da Serra de Água, nos seguintes sítios: Lage, Passal, Pereira, Poiso, Pomar, Rocha Alta, Travessa, Pedra, Lombo do Moleiro e Serra de Água, no dia 21 de Junho, entre as 14h e as 17h.