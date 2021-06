PSD Machico acusa Câmara de ignorar empresários do concelho nas consultas prévias

O candidato às próximas eleições autárquicas pela coligação 'Juntos Somos Machico' (PSD + CDS/PP), Norberto Ribeiro, lamenta a "discriminação" de que, segundo o mesmo, tem vindo a ser alvo os empresários do concelho.

Em nota remetida à imprensa, o cabeça de lista refere que a situação é "evidente" nas várias obras executadas "a poucos meses das eleições", cujo critério de prioridade do executivo para a adjudicação é o menor prazo de execução”.

A este propósito, considera "grave" que "o município, ao utilizar a figura de contratação pública por consulta prévia – na qual tem total autonomia para escolher os empresários – tenha excluído os empreiteiros do concelho".

Como exemplos aponta "a empreitada de construção do parque infantil de Água de Pena, por 200 mil euros, adjudicada a uma empresa fora do concelho, e também a contratação pública, por consulta prévia, para a execução de muro de estabilidade e execução de passeio público entre águas, Caniçal, no valor de 120 mil euros”.

"A estes dois casos, existem muitos mais a juntar", vinca, sublinhando que tal demonstra "a preocupação que o presidente do actual executivo municipal assume tanto com a recuperação da economia local quanto com o sustento e a estabilidade das famílias de Machico”.

Norberto Ribeiro refere ainda que as críticas que Ricardo Franco aponta às anteriores vereações do PSD “não passam de demagogia”, afirmando que, “ao menos o PSD soube investir, modernizar e infraestruturar o concelho” e que a dívida, "fruto do plano de pagamentos estabelecido", tem "condições para ser paga em menos de uma década".

“Bem diferente é o empréstimo recentemente contraído pela autarquia, no valor de 4 milhões de euros, para a manutenção das estradas, empréstimo esse que, a pagar em 20 anos, deita por terra as críticas de Ricardo Franco quando diz que o PSD é que gastava para depois outros pagarem”, remata.