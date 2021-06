‘Tascas da bola’ em Machico colocadas fora-de-jogo

Em Machico, os locais que antes eram de festa sempre que havia jogos de Portugal, nomeadamente alguns bares e tascas na baixa da cidade com ecrã para o exterior, neste Europeu de Futebol estão (muito) mais limitados em atrair clientes/público.

Exemplo deste novo (a)normal é a tasca Xenica ou a tasquinha O Salsa, locais habitualmente concorridos pelos adeptos ‘da bola’, muitos dos quais pescadores que tradicionalmente juntavam-se no exterior destes espaços no Largo dos Milagres para ver os jogos de futebol.

Acontece que este ano estas tascas que tradicionalmente concentravam muitos entusiastas do futebol, não apresentam ecrã no exterior dos espaços. Medida cautelar para evitar ajuntamentos. Alegadamente nem foi oficialmente requerido à Câmara Municipal autorização para colocar ecrãs no exterior, como aconteceu noutros grandes eventos desportivos. Evitaram assim a recusa da Autarquia, que confirmou ao DIÁRIO que tal também não seria permitido, tendo em conta a situação pandémica actual.

A alternativa para quem quiser ver os jogos fora de casa, passa sobretudo por algumas esplanadas com televisão, como é o caso do restaurante O Casco, habitualmente também mais frequentado nestas ocasiões de grandes jogos, mas pelo público mais jovem.

Além das restrições impostas pela pandemia, o facto do jogo(s) de Portugal ser transmitido em ‘canal aberto’, é outro factor relevante que desmotiva os empresários da restauração e similares a investirem no Euro 2020.