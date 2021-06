Verão chegou com temperaturas ‘mais frescas’ na Madeira

O Solstício de Verão que, em Portugal continental e Madeira, ocorreu esta segunda-feira, dia 21 de Junho, às 04h32min, registou na última noite, na rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira, temperaturas que variaram entre os 5.9 graus centígrados (ºC) na Bica da Cana – extremo mínimo da temperatura mínima – e os 19.7 ºC, no Porto Moniz – extremo máximo da temperatura mínima.

Verão que chegou também com alguma (pouca) precipitação. Até ao início da manhã há registo de ‘alguns pingos’ nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça, Bica da Cana, Santo da Serra e Selvagem Grande.

A Primavera despediu-se, ontem, com temperaturas do ar que variaram entre os 5.0 ºC, extremo da temperatura mínima, na Bica da Cana, e os 27.4 ºC, extremo da máxima, no Funchal/Lido. E também com alguma precipitação nas regiões montanhosas e costa norte da ilha da Madeira e também em Porto Santo.