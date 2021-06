Ponta do Sol promove campanha de vacinação de cães e gatos do concelho

A Câmara Municipal da Ponta do Sol promove mais uma campanha de vacinação antirrábica, identificação electrónica e desparasitação de cães e gatos do concelho.

A campanha decorrerá, no próximo dia 26 de Junho, entre as 13 e as 18 horas, no Estaleiro da Câmara.

Com um custo comparticipado pela câmara, a vacina antirrábica terá um custo para o munícipe de 4 euros, a identificação electrónica e registo do chip têm o custo de 5 euros e a desparasitação interna custa 1 euro. O boletim sanitário é oferta do município.

"Solicitamos a todos os interessados que façam uma pré-inscrição na Loja do Munícipe ou através do contacto 291 972 806, a indicar o número de animais e o serviço que pretende. Esta campanha abrange todas as freguesias do concelho", explica em comunicado de imprensa.

Esta iniciativa é mais um contributo do município para a causa animal, além do abrigo criado pela câmara municipal em 2018 devido ao elevado abandono de animais no concelho.

Actualmente, todos os animais estão alojados em habitações dignas são regularmente acompanhados por um veterinário e cuidados por trabalhadores da Câmara e por uma equipa de voluntários que garantem todos os cuidados que os animais requerem. Existem cerca de duas dezenas de animais saudáveis à espera de serem adoptados.