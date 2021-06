Preços dos combustíveis continuam em ascensão

Mais uma semana começa com preços dos combustíveis mais altos do que a anterior, continuando a escalar valores máximos do ano em curso e das médias anuais desde o primeiro trimestre de 2015 no que toca à gasolina super sem chumbo 95, desde o 4.º trimestre de 2013 no que diz respeito ao gasóleo rodoviário e desde a semana de 20 a 27 de Janeiro deste ano.

Os valores que são fixados administrativamente pelo Governo Regional desde Julho de 2008, estão desde a meia-noite desta segunda-feira e, no mínimo, até domingo nos seguintes valores.

Gasolina super sem chumbo IO 95.........€ 1,590 por litro

Gasóleo rodoviário .................................€ 1,367 por litro

Gasóleo colorido e marcado...................€ 0,825 por litro

Estes eram os preços na semana passada.

Gasolina super sem chumbo IO 95.........€ 1,583 por litro

Gasóleo rodoviário .................................€ 1,359 por litro

Gasóleo colorido e marcado ...................€ 0,817 por litro.