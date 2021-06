Arguidos negam aliciamento para encontro sexual e sequestro em Machico

Teve início, esta tarde, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), o julgamento de três arguidos que estão presos preventivamente e acusados de terem aliciado um jovem de 27 anos de Machico para um encontro sexual com uma mulher, mas com o objectivo de o sequestrarem e lhe roubarem 700 euros.

Os dois arguidos que prestaram declarações nesta primeira sessão - o marinheiro L. Mendonça, de 45 anos, e a empregada de mesa E. Alves, de 32 anos - negaram terem sequestrado ou agredido o ofendido e garantiram que o encontro que mantiveram com o mesmo na madrugada e manhã de 20 de Agosto de 2020 se destinou ao pagamento de uma dívida de 600 euros. O dinheiro foi levantado numa caixa Multibanco instalada junto à farmácia do Porto da Cruz.

