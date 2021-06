O jogo da selecção portuguesa em Budapeste ainda não começou, mas em Machico ‘a bola’ já rola e já há ‘fora de jogo’ a suscitar polémica. Em causa a notícia do DIÁRIO sobre o ambiente - ou a falta deste – que se vive na cidade machiquense para assistir ao jogo inaugural de Portugal, apontamento que já mereceu o ‘contra-ataque’ da Iniciativa Liberal (IL) local.

Eis o teor do Comunicado emitido há instantes:

A IL Machico, diz que a Câmara está fora de jogo claro, a não promover um ecrã gigante no Largo dos Milagres em Machico.

Um espaço controlado, com distanciamento, sentados, com medição de temperatura, higienização das mãos e o uso de máscara, de modo a evitar ajuntamentos e contactos.

A Câmara e o seu Presidente, sabe muito bem a situação e o embaraço que foi criado aos comerciantes locais, da retirada das televisões exteriores, por causa de uma queixa de uma moradora. Não fez nada para mitigar a situação, ou seja, criar as condições para que fosse colocado no exterior um ecrã gigante.

Segundo a notícia do DN, de hoje "mesmo que houvesse pedidos a Câmara recusava". Para esta Câmara o mais fácil é NADA fazer, sem fazer NADA, já está resolvido. Bendita pandemia dirão os socialistas locais, desculpa para tudo.

No momento em estão a abrir mão ao desconfinamento e a situação pandémica a melhorar. Medidas tais como, alargamento do horário do comércio, voltar a ter público nos recintos desportivos, assim como o número reduzido de casos. Neste momento somente 1 caso activo. A Câmara de Machico, regride e orgulha-se que não autoriza excepções.

Com a economia local a afundar-se, este executivo nada faz para reverter a situação. Uma total inércia, falta de iniciativa e criatividade.

A Iniciativa Liberal acha que esta câmara, já merece o cartão vermelho, pela falta de apoio e solidariedade pelo comércio local.

É preciso libertar a economia. A Iniciativa Liberal é contra a política do medo, as pessoas têm de voltar ao normal com todos cuidados e responsabilidade.