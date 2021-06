Bom dia!

Há 17 anos que não havia tão poucos habitantes na Madeira. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira explica que nem o aumento da emigração pelo 4.º ano consecutivo contribuiu para equilibrar o saldo demográfico na Madeira, que conta menos de 254 mil residentes.

No Porto Moniz nasceram apenas 13 bebés em 2020, entre os quais Kevin. “Há poucas crianças porque a vida não está fácil”, justifica a mãe, Karina Feitas.

Outros assuntos em destaque

Governo transforma escola em lar

EB 2/3 de São Jorge, inaugurada em Outubro de 2020 será adaptada para acolher 72 pessoas idosas. Internamento de longa duração vai contar com 420 camas até final do ano.

CMF afasta responsável pelas Obras particulares

Autarquia desvaloriza demissão do chefe de Unidade de Gestão de Procedimento Urbanísticos.

Sector agro-pecuário com margem para crescer

Duarte Sol, novo presidente do CARAM, quer dar novo impulso à actividade, após recuo de 7% no volume de abate no ano da pandemia.

Saiba quem ganhou com os pagamentos ocultos no Marítimo

Jogadores e técnicos foram os maiores beneficiários do esquema.

Boas leituras!