Carro bloqueia 'saída de emergência' na VE2

Mesmo com sinalização a proibir o acesso 'normal' a galeria de emergência, tal não foi suficiente para desmotivar condutor a aproveitar o 'túnel livre' entre o túnel da Ribeira Brava (VR2) e a marginal, para no interior do mesmo deixar a viatura 'estacionada'.

De acordo com utente da marginal, o carro - que bloqueia o acesso a outras viaturas em caso de emergência - encontra-se no local, pelo menos, desde o início da tarde de hoje.