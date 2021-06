“A quarta onda está a começar em Portugal”

É com “alguma preocupação” que o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, acompanha a evolução da situação pandémica no País, em particular, na Área Metropolitana de Lisboa.

Face ao agravamento da situação sanitária na capital, Pedro Ramos conclui que o “cordão sanitário na área Metropolitana de Lisboa” prova que a situação “não é muito saudável, é preocupante”, tanto que está convicto que “a quarta onda em Portugal está a começar”, razão para acompanhar com especial atenção à evolução da pandemia no país, sem perder de vista o acompanhamento da situação dos restantes estados membros.