Escola Gonçalves Zarco organizou cerimónia simbólica para finalistas

Em comunicado, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco informa que, “não querendo deixar em branco esta fase memorável para os jovens adultos que é o término do ensino secundário e não sendo possível, por questões de saúde pública, organizar o cerimonial de outros anos”, organizou uma cerimónia simbólica para os seus finalistas.

Os finalistas foram brindados com a actuação do Coro Vozes Zarco, acompanhado de alguns alunos de 9.º ano, antes de ouvirem as mensagens da Presidente do Conselho Executivo, e dos convidados, o senhor padre Miguel Lira, Pároco da Nazaré, e o Exmo. Senhor Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Dr. Jorge de Carvalho.

A cerimónia decorreu na tarde de sexta-feira, a partir da Sala de Sessões da EBSGZ, local em que se encontravam os representantes das turmas e os convidados. Os finalistas acompanhados dos respectivos diretores de turma, concentraram-se, por turma, em salas específicas para assistirem em directo à cerimónia.