Alunos da Gonçalves Zarco dinamizam projecto ‘Semear Saúde, Colher Sorrisos’

O projecto foi dinamizado na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no âmbito das actividades do Projecto +SAÚDEGZarco, em colaboração com a Direcção Regional da Agricultura.

Envolvendo cinco turmas de sétimo ano e quatro turmas de oitavo ano, o objectivo do projecto foi “promover uma alimentação saudável através da produção e consumo de rebentos frescos.”

Os alunos tiveram oportunidade de executar e acompanhar o processo de germinação das sementes, no laboratório de Biologia e/ou em sua casa, e, dessa forma, obter os rebentos. Foram facultados germinadores aos alunos dando-lhes a possibilidade de os activarem nas suas casas.

No dia 4 de Junho foi altura de degustar os rebentos na cantina da escola com a realização de um lanche saudável. Foi dada a possibilidade aos alunos de provar os rebentos num lanche.