Mafalda Gonçalves quer dar "novo começo" a Santa Cruz

Mafalda Gonçalves apresentou, hoje, publicamente, a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, com o lema 'Um Novo Começo'

A socialista espera contar com a confiança da população para "concretizar todo o potencial do concelho em acções concretas", que se traduzam em "mais emprego, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida".

“É com grande humildade e sentido de responsabilidade que assumo este desafio. Sou uma mulher de acção e sei que posso contribuir para melhorar a qualidade de vida em Santa Cruz”, começou por sublinhar a candidata, natural do Rochão de Cima, na Freguesia da Camacha.

Mafalda Gonçalves destaca que está no projecto “pelas pessoas” e por “acreditar que Santa Cruz pode ser um concelho com mais investimento, com mais cultura, com mais desporto”.

A candidata reforçou ainda que o seu principal adversário é "o desemprego", lembrando que na semana passada, foi notícia a ascensão galopante do números de desempregados naquele município.

Por seu turno, Paulo Cafôfo sublinhou que o partido está "organizado e mobilizado" para o próximo desafio autárquico, com "projectos credíveis, liderados por pessoas que merecerão a confiança da população", destacando o facto de contar com seis candidaturas lideradas por mulheres em 11 concelhos da Região.

“A Mafalda Gonçalves é uma mulher de luta, de convicções e coragem, que está mais do que pronta para dar um passo em frente neste desafio, o da defesa dos interesses da população da tua terra”, vincou o presidente do PS Madeira, destacando o papel que esta tem desempenhado, ao longo dos últimos anos, na liderança das Mulheres Socialistas da Madeira.

Por fim, enalteceu o facto de estar novamente presente numa apresentação de uma candidatura do PS Madeira liderada por uma mulher, dando conta do orgulho de um "partido que prima pela defesa da igualdade e por ter uma visão progressista".

“O caminho da igualdade é longo, mas o PS está a fazê-lo a passos largos, mesmo em nome das mulheres de outros partidos que estão impedidas de fazer essa caminhada”, concluiu.