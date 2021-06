Madeira recebe mais 5.376 vacinas da Pfizer

Chegaram hoje (dia 18 de Junho), à Madeira, mais 5.376 vacinas da farmacêutica Pfizer, revela o gabinete do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) em comunicado de imprensa.

De acordo com a mesma nota, as vacinas ficam armazenadas no Serviço de Farmácia do SESARAM, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

"A chegada das vacinas permite dar continuidade à campanha de vacinação regional contra a covid-19", destaca a autoridade de saúde.

De acordo com o último boletim de vacinação do Serviço Regional de Saúde, até ao dia 13 de Junho, foram administradas na Região Autónoma da Madeira, 182.000 vacinas contra a covid-19.

Do número total de vacinas administradas (182.000), 105.062 correspondem à administração da primeira dose e 76.938 foram segundas doses da vacina. Isto significa que 30% da população residente tem já a vacinação completa e 41% uma dose da vacina.