APEL organiza Bênção de Finalistas sem cortejo nem foto geral

Após muita ponderação, a direcção da Escola da APEL decidiu organizar a Bênção dos Finalistas, mas com profundas alterações ao habitual programa que pretende assinalar um dos passos mais importantes da vida estudantil.

O evento realiza-se no dia 19 de Junho (sábado), pelas 11 horas, e a primeira grande alteração prender-se-á com o lugar. Em vez de subirem até ao Monte, os alunos vão até à Igreja do Imaculado Coração de Maria, paróquia onde está sediada a escola.

Não haverá eucaristia, mas apenas uma celebração de Bênção simples e rápida que será presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás. Os finalistas deverão chegar e partir pelos próprios meios e não haverá cortejo nem foto geral.

Além da celebração na referida igreja, não haverá qualquer outro tipo de actividade promovida pela APEL, que aproveita ainda para sensibilizar à "necessidade de evitar qualquer tipo de ajuntamento antes e após a celebração". As normas de saúde em vigor para os lugares de culto terão de ser estritamente cumpridas, salientando-se o uso de máscara, a desinfecção das mãos e o distanciamento físico.

“Dada a proximidade da época de exames, o cumprimento rigoroso dos pontos anteriores reveste-se de extrema importância”, pode ler-se no comunicado divulgado interinamente e ao qual o DIÁRIO teve acesso.

A APEL pede aos alunos interessados que entreguem no Secretariado de Direcção a inscrição, a ser formalizada até ao dia 15 de Junho.