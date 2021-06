'Escola Segura' visitou 20 escolas da Madeira com acções de sensibilização

O comando Regional da Madeira da PSP realizou, entre os dias 24 de Maio e 4 de Junho, através do Programa Escola Segura, 42 acções de sensibilização, passando por 20 estabelecimentos de ensino da Região. No total 631 alunos tiveram contacto com esta iniciativa.

A PSP, no decorrer das suas competências no âmbito do Programa Escola Segura, através da Divisão de Prevenção Pública e Proximidade da Direção Nacional, criou uma pequena coleção de vídeos designada por 'EU FAÇO COMO DIZ O FALCO'.

A colecção está disponível também na internet para a população em geral, é composta por de curtas histórias de carácter pedagógico e preventivo, que retratam situações quotidianas das crianças.

Os contos foram apresentados às crianças das escolas do ensino básico do Funchal; Campanário; Ribeira Brava; Calheta; Porto Moniz; Água de Pena e Santo António da Serra, através de sessões presenciais acompanhadas da distribuição de folhetos.

Em foco estiveram as temáticas relacionadas com cuidados a ter pelas crianças para prevenção do desaparecimento e comportamentos de segurança a ter pelas crianças quando abordadas por estranhos.

"Com este trabalho de proximidade o Comando Regional da PSP da Madeira pretende desenvolver uma intervenção promotora da cultura de segurança e fomentadora de civismo e cidadania junto das crianças abrangidas pelas ações de sensibilização", refere nota da PSP.