Investigador Ricardo Rocha falou sobre morcegos na Gonçalves Zarco

O biólogo tropical Ricardo Rocha, investigador na área da Conservação da Natureza e no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, especialista em morcegos esteve na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, na última segunda-feira, a falar sobre a importância do 'Papel dos morcegos como controladores de pragas agrícolas em Madagáscar e na Madeira'.

A actividade, inserida no projecto Eco-Escola e organizada pela professora Noélia Dias, contou com a presença de algumas turmas do 11.º ano, do coordenador do Departamento Eco-Escola da EBSGZ, professor Sérgio Duarte, e de vários docentes.

De acordo com a escola, a apresentação suscitou um grande interesse, motivando um caloroso debate com questões colocadas ao investigador, por alunos e professores.