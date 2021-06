Agredido numa oficina do Funchal

Um homem de 41 anos de idade foi esta tarde vítima de agressão quando se encontrava numa oficina de mecânica à Estrada Dr. João Abel de Freitas, no Funchal. A vítima, com queixas num membro superior e escoriações na face, foi socorrida e encaminhada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que receberam o pedido de socorro pelas 14:58.