Flashmob na Escola Gonçalves Zarco

Os alunos das turmas 12.º1 e 12.º2 da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco participaram na Flashmob – 'A Matemática Dança', a 2 de Junho.

"Para que esta actividade se transformasse num factor mobilizador para o envolvimento de alunos e professores em projectos de escola, de turma ou mesmo da disciplina, contribuindo assim também para a melhoria da relação dos alunos com a Matemática e das suas aprendizagens matemáticas, o projecto 'Para Além da Matemática', com a colaboração dos professores estagiários de Educação Física da Universidade da Madeira e respectivo orientador, e da professora Alexandra Francisco, desafiaram os alunos a participar nesta actividade. Os alunos escolheram uma música, dentro dos seus interesses musicais, e criaram uma coreografia que harmonizasse com a sonoridade. No refrão da música introduziram a 'dança das funções', imitando com gestos perfeitamente sincronizados o gráfico de algumas das funções leccionadas durante o seu percurso escolar" escreve a escola em comunicado.

Paralelamente, mas de forma complementar a esta actividade, com a colaboração dos professores do Grupo de Matemática, decorria a exposição 'Utilidade Prática das Funções' com os trabalhos realizados pelos alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário.

Integrada nas actividades promovidas pelo projecto 'Para Além da Matemática', a exposição pretende levar aos alunos o conceito de gráfico de uma função. Que os alunos desenvolvessem aprendizagens significativas e contextualizadas era o objectivo, associando-as a desafios, a experiências e a vivências autênticas, social e culturalmente possíveis e praticáveis.

"Desta forma, o património cultural da Matemática adquire sentido e os alunos têm oportunidades de realizar verdadeiras aprendizagens, desenvolvendo as competências necessárias para uma cidadania integral, visando a operacionalização das competências definidas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória", escreve a coordenadora do projecto, Ana Cláudia Durães.