Governo apresenta apoios extraordinários para sector do vinho

O Governo vai apresentar, na sexta-feira, um pacote extraordinário de apoios para o setor do vinho, face ao impacto da pandemia de covid-19, estando a avaliar a possibilidade de um aviso para a destilação de crise.

"Para este setor [vinho], vamos apresentar na sexta-feira um pacote de medidas para o setor do vinho, que integra medidas de apoio excecional e temporárias para os agricultores e PME [pequenas e médias empresas] afetadas pela covid-19", avançou a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar, sem adiantar valores.

Em análise com o setor está ainda a abertura de um aviso para a destilação de crise.

No ano passado, foram pagos 65 milhões de euros em apoios ao setor do vinho, ou seja, a totalidade do que estava previsto para 2020, segundo dados divulgados hoje na audição.

"Mantemos a meta ambiciosa de atingir mil milhões de euros em exportações [do setor]. No ano passado, foram atingidos 846 milhões de euros, mais 26 milhões de euros do que no passado", acrescentou.

A titular da pasta da Agricultura disse ainda que está em preparação um aviso de 10 milhões de euros para a instalação de painéis fotovoltaicos, tendo em vista reduzir os custos energéticos suportados pelos agricultores.

Paralelamente, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), vai ser reforçado em 4,5 milhões de euros o montante destinado aos estudos e projetos para a reabilitação e modernização dos regadios existentes.

