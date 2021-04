Empresários de São Miguel com majorações nos apoios do Governo dos Açores

Os empresários da ilha de São Miguel, a mais afetada dos Açores pela pandemia da covid-19, vão beneficiar de uma majoração de 15% no âmbito do programa de Apoio Imediato à Liquidez (AIL), anunciou hoje o Governo Regional.

O secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Bastos e Silva, que falava em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, indicou que o executivo vai também "assegurar a majoração do programa Apoiar.PT Açores para o período em que decorrerem as medidas de contenção e em termos semelhantes aos já efetuados para as freguesias de Rabo de Peixe e Ponta Garça", que estiveram submetidas a cercas sanitárias.

O programa de Apoio à Liquidez Apoiar.PT Açores destina-se a micro, pequenas e médias empresas (PME) com sede nos Açores, que apresentem quebras de faturação, tendo o titular da pasta das Finanças referido que, "eliminando as atuais condicionantes das condições de pagamento do programa, será possível uma injeção de liquidez na economia estimada em seis milhões de euros, sem novas candidaturas, burocracia e com pagamento imediato".

Bastos e Silva disse que esta decisão foi aprovada na terça-feira, pelo Conselho do Governo dos Açores, tendo ainda anunciado a abertura de candidaturas ao Apoiar.PT Açores referentes ao primeiro trimestre de 2021, "durante a próxima semana", a par da entrega em Bruxelas do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), que contempla 125 milhões de euros para a recapitalização das empresas.

Duarte Freitas, secretário regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, que também esteve presente na conferência de imprensa, explicou que, para além dos 75% que eram atribuídos no âmbito do AIL-Apoio Imediato à Liquidez, para as empresas de São Miguel - e neste universo são 1.155 - "será atribuído um bónus de 15%".

Assim, aquelas empresas irão receber 90% do total do ano passado, no âmbito das medidas de liquidez e do complemento ao 'layoff' simplificado.

O titular da pasta da Qualificação Profissional e Emprego ressalvou que se as empresas mantiverem o nível de emprego até 30 de junho receberão ainda um adicional de 10%, pretendendo-se "dar uma ajuda imediata às empresas micaelenses".

A partir de segunda feira, haverá uma plataforma digital disponível para as empresas submeterem as suas candidaturas, que "evita a apresentação de documentação, bastando a apresentação de uma declaração no portal", estimando-se que sejam disponibilizados "mais de um milhão de euros", que o executivo espera "poder pagar ao longo dos próximos 15 dias".

