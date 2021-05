Carro despista-se e ‘aterra’ no quintal de uma casa no Monte

Uma viatura ligeira despistou-se esta madrugada no Monte, no Caminho do Cabeço dos Lombos.

O carro saiu de estrada e foi parar ao quintal de uma casa, capotando de seguida.

O condutor, um homem na casa dos 60 anos, ficou encarcerado dentro do automóvel e teve de ser retirado por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que foram chamados a prestar socorro pouco depois da 1 hora da manhã.

A vítima foi imobilizada e de seguida transportada de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No local estiveram 10 elementos desta corporação de bombeiros, com uma ambulância, uma viatura de desencarceramento, uma viatura ligeira de combate a incêndios e um carro de resgate.