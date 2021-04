PSD considera apoios do Governo Regional "fundamentais" para sobrevivência das empresas do Porto Moniz

O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, a importância dos apoios às micro e pequenas empresas para os empresários do concelho do Porto Moniz.

Empresários estes que, "pelo distanciamento dos principais centros e grande dependência do Turismo, foram fortemente prejudicados pela crise provocada pela pandemia", sublinham os social-democratas

Numa visita realizada, hoje, ao concelho, o deputado Valter Correia congratulou-se com “o apoio excecional de 5,2 milhões de euros, a fundo perdido, que o Governo Regional destina agora às micro e pequenas empresas que desenvolvem a sua actividade na Região, denominado MeP-RAM”.

Uma “importante mais-valia para a sobrevivência destas empresas e para a manutenção dos postos de trabalho”, reitera.

Valter Correia reforçou que, pese embora esta seja uma medida destinada a todas as micro e pequenas empresas da Região, ela terá "um forte impacto na Costa Norte da Madeira, onde muitas empresas dependem do Turismo".

O deputado instou ainda os empresários, em nome individual ou colectivo, para que aproveitem esta oportunidade, candidatando-se ao MeP-RAM, que prevê um apoio, a fundo perdido, de cerca de 438 euros por cada trabalhador, incluindo os sócios gerentes.