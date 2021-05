Governo Regional criou 113 postos de trabalho através dos GAL

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou hoje um espaço comercial, na área de fabrico de pão e pastelaria tradicional, em Gaula, no concelho de Santa Cruz, que foi apoiado pela Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA), no âmbito de Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020).

Humberto Vasconcelos recordou que o “Governo Regional já garantiu a criação de 133 postos de trabalho com a medida 19.2 do PRODERAM 2020, que se refere ao apoio à realização investimentos e criação de negócio em espaços rurais, através da aprovação de um conjunto de projetos estruturantes para o mundo rural, com base em fundos europeus e do Orçamento Regional”.

“Isto sem contar com um vasto conjunto de postos de trabalho indiretos, que são, também, criadores de riqueza e desenvolvimento local, rural e cultural”, evidenciou o governante.

Refira-se que estes apoios são acreditados através de um trabalho incrementado por dois Grupos de Ação Local (GAL), da Associação das Casas do Povo da Madeira (ACAPORAMA) e da Associação de Desenvolvimento da Madeira (ADRAMA), que analisam e dão pareceres a projetos, que têm por missão incentivar a transformação do território por si abrangidos criando um modelo de desenvolvimento mais sustentável, onde as centralidades rurais sejam inovadoras, renovando uma estratégia de harmonização e dinamização dos seus meios territoriais envolventes.

“Os GAL têm sido fundamentais neste processo e têm realizado um trabalho notável neste particular, em prol do desenvolvimento do mundo rural”, elogiou Humberto Vasconcelos.