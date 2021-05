Destruiu bar de poncha na Camacha com máquina industrial

O snack-bar Posto da Poncha, localizado no sítio do Ribeiro Serrão, na Camacha, foi vandalizado na noite de sexta-feira, por volta das 22 horas, durante o recolher obrigatório.

Segundo testemunhas, no local foi visto um indivíduo com uma máquina industrial que destruiu o telhado e partiu os vidros das janelas do estabelecimento, causando um prejuízo de largas centenas de euros.

O arrendatário foi alertado para a situação e contactou a Polícia de Segurança Pública que tomou conta da ocorrência.

Ao que foi possível apurar, em causa está um litígio entre arrendatário e senhorio que se prende com o cumprimento dos termos do contrato.

O arrendatário referiu ao DIÁRIO que arrendou o espaço em 2020 por três anos e que o proprietário “agora quer o bar de volta à força”.

Disse ainda que nos últimos tempos não consegue trabalhar pois “já foi várias vezes ameaçado pelo senhorio”.

“Na quinta-feira ele veio aqui e tapou uma parte do lado do bar com blocos. Há dias colocou troncos enormes no parque de estacionamento para ninguém conseguir parar os carros e para eu não conseguir vender. Agora foi isto com a máquina”, disse, admitindo não conseguir trabalhar nestas condições.

Esta é uma das várias queixas que já chegou à Esquadra da PSP de Santa Cruz, cujo inquérito foi remetido para o Departamento de Investigação e Acção Penal. Em causa poderá estar em causa um crime contra o património e um crime de ameaças.