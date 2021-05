Ronaldo deixa mensagem na apresentação de projecto social na Madeira

Cristiano Ronaldo, futebolista madeirense da Juventus, deixou uma mensagem gravada em vídeo na apresentação do projecto de cariz social que a Fundação LAPS apresentou esta segunda-feira no Funchal.

“Eu sempre acreditei que tudo era possível mas também sei que nada se faz sozinho. Se nos ajudarmos uns aos outros, acredita, tudo é possível”, referiu.

Está a decorrer agora a apresentação do projecto da residência doada ao Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA), que culminará com a assinatura do protocolo com a Fundação Laps Portugal.