Herdeiro da Fiat ajuda Centro de Apoio ao Sem Abrigo

Lapo Elkann, neto do lendário Gianni Agnelli, que entre muitas outras coisas, criou a Fiat, e cuja família é também dona da Juventus, onde joga o madeirense Cristiano Ronaldo, é o rosto da fundação LAPS. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, criada em 2016, que presta apoio a várias instituições, na prossecução das suas actividades de âmbito social, entre as quais, a partir de agora, o Centro de Apoio ao Sem Abrigo.

O Centro de Apoio ao Sem Abrigo conseguiu o apoio desta fundação, que terá na Madeira o primeiro grande projecto. Falamos em concreto de uma resposta para a falta de alojamento para as pessoas em situação de sem-abrigo. “A associação CASA conseguiu recentemente a doação de uma casa devoluta, para colmatar essas faltas, e é para anunciar o financiamento da reconstrução desta casa, que os responsáveis da fundação LAPS vão então estar na Madeira”, diz a nota enviada à comunicação social.

Com vista à criação da primeira Casa LAPS em Portugal, a Fundação LAPS – Portugal estabeleceu contacto com o Instituto Segurança Social (ISS) solicitando a identificação de uma entidade parceira adequada para o objectivo pretendido. A associação indicada foi a instituição CASA – Centro Apoio aos Sem Abrigo (NIPC 506 116 786), delegação do Funchal, que “necessita de apoio (alimentar e/ou outro), para que possa dar continuidade ao seu trabalho com esta população em situação de grande vulnerabilidade social”.

De acordo com o previsto no projecto no “CO-ABRIGO”, a Casa LAPS na sua vertente de apoio à população a viver em situação de sem abrigo no concelho do Funchal, terá um carácter temporário médio de 6 meses, com capacidade para 4 pessoas, e deve compreender as seguintes áreas: 3 Quartos de dormir; 3 Instalações sanitárias; 1 Sala comum; 1 Kitchenette; Serviço de apoio (lavandaria e balneários); 1 Quarto com casa de banho privada; Pequeno jardim.

A Fundação LAPS – Portugal compromete-se, assim, a investir 70 mil euros neste projecto.

A Fundação LAPS já tinha, anteriormente, demonstrado um elevado interesse em actuar em Portugal. Em 2020, desenvolveu os projectos “Nunca Desistir” e “Our Duty - Todos Por Todos”, que visaram apoiar a luta contra os efeitos socioeconómicos da pandemia Covid-19.

A primeira iniciativa foi desenvolvida em parceria com o Banco Santander, o Continente, a NOS e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e teve como beneficiários a Cruz Vermelha Portuguesa e o Banco Alimentar. No âmbito deste projeto, foram angariados cerca de € 700.000,00 e distribuídas 150 toneladas de ajuda alimentar.

O sucesso motivou a Fundação LAPS a incentivar a repetição da iniciativa, o que veio acontecer sob a designação “Our Duty - Todos Por Todos”, desta vez, tendo como parceiros o Banco BPI, o Continente, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e mantendo como beneficiários a Cruz Vermelha Portuguesa e o Banco Alimentar. O alcance e o impacto da segunda edição foi ainda maior, tendo sido angariados mais de 1,2 milhões de euros – 250 mil dos quais doados diretamente pela Fundação LAPS – e distribuídas 150 mil toneladas de alimentos.