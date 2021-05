Primeira casa da Fundação LAPS vai nascer na Madeira

Está a decorrer agora a apresentação do projecto da residência doada ao Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA), que culminará com a assinatura do protocolo com a Fundação Laps Portugal.

No evento, com lugar no Hotel Cliff Bay, marcam presença o representante do CASA Nacional, Nuno Jardim, a representante do CASA Madeira, Sílvia Ferreira, o presidente da fundação Laps, Lapo Elkan e a presidente da fundação em Portugal, Joana Lemos, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, o presidente da autarquia do Funchal, Miguel Gouveia e a secretária regional de inclusão social e cidadania, Augusta Aguiar.

No ano de 2020, a associação CASA Madeira serviu 40.123 refeições quentes, prestou apoio a 1.714 utentes, sendo que 121 eram pessoas em condição de sem abrigo.

A fundação Laps Portugal doou o valor de 70 mil euros para a reabilitação de uma habitação que albergará cerca de cinco pessoas.

A moradia com lugar no Funchal, foi doada por uma madeirense e será ocupada por pessoas em condição de sem abrigo, com o objetivo de reinserção social.

A casa devoluta, com cerca de 43 metros quadrados, será demolida e reconstruída, dando lugar a três quartos individuais, um quarto de casal com casa de banho privativa, uma sala comum, três instalações sanitárias, uma cozinha, um espaço de lavandaria e ainda um pequeno jardim.