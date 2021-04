Vinho Madeira cai em valor e quantidade no 1.º trimestre de 2021

A comercialização de Vinho Madeira rondou os 617 mil litros no 1.º trimestre de 2021, o que se traduziu em receitas de primeira venda na ordem dos 3,6 milhões de euros. Comparativamente ao período homólogo, registaram-se diminuições de 4,8% e 7,3% na quantidade e em valor, respectivamente, segundo os dados provenientes do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) que foram posteriormente analisados pela Direcção Regional de Estatística (DRE).

Por outro lado, em termos homólogos, as exportações para os países da União Europeia subiram 1,6% em volume e 9,3% em valor e no caso dos países terceiros as vendas cresceram 17,2% em quantidade e 10,6% em receitas de primeira venda. Já as vendas de Vinho Madeira realizadas em território nacional diminuíram tanto em volume (-58,5%) como em valor (-62,5%), determinando assim a redução global acima referida.

Em comparação com o mesmo período de 2020, a DRE realça o crescimento nas vendas para os EUA (69,5% nas quantidades e 47,0% em valor), Reino Unido (48,6% em quantidade e 45,3% em valor) e Alemanha (44,1% em quantidade e 50,2% em valor), sendo também de sublinhar o aumento de 105,9% nas quantidades de Vinho Madeira exportadas para a China, muito embora as receitas de primeira venda para este destino tenham caído 15,6%.

Em sentido contrário, destaque para as reduções de vendas verificadas nos mercados japonês (-48,1% em quantidade e -57,3% em valor), dinamarquês (-27,1% em volume e -16,1% nas receitas de primeira venda) e sueco (-10,2% em quantidade e -21,8% em valor).

Por sua vez, as vendas no mercado regional diminuíram 68,4% em volume e 78,0% em valor.