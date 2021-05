Administradas 91.293 vacinas contra a covid-19 na Madeira

De acordo com a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, até ao dia 2 de Maio foram administradas, na Região Autónoma da Madeira, 91.293 vacinas contra a covid-19.

"Do número total de vacinas administradas, 68.897 correspondem a administração da primeira dose e 22.396 foram segundas doses da vacina. Isto significa que 8.8% da população residente tem já a vacinação completa e 27.1%, 1 dose da vacina", revela.

Avança ainda que, na semana em análise, "foram administradas 9.617 vacinas, das quais 8.817 foram primeiras doses e 800 segundas doses de vacina".

Segundo a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, para esta semana será dada continuidade à vacinação contra a covid-19, com um reforço de vacinas a administrar às pessoas residentes nos concelhos e com prioridade para a vacinação, com destaque para os doentes acamados residentes na Madeira.