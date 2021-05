Dia Regional do Bombeiro celebrado com vídeo com vários testemunhos dos operacionais

O Serviço Regional de Protecção Civil decidiu comemorar hoje o Dia Regional do Bombeiro com um vídeo que reúne testemunhos de vários operacionais da Região.

Bombeiros Voluntários Madeirenses, Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Bombeiros Voluntários da Calheta, Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, Bombeiros Voluntários de Santana, Bombeiros Municipais de Machico, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e Bombeiros Voluntários do Porto Santo integram o vídeo.

De referir que, hoje, pelas 17h30, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, vai participar numa cerimónia de homenagem aos bombeiros da RAM, nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, a fim de comemorar este dia.