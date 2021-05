Porto Santo recebe este mês ingleses e polacos

A ilha do Porto Santo prepara-se para receber, este mês de Maio, o regresso dos voos internacionais depois de vários meses de interregno devido à pandemia.

Assim os primeiros turistas a pisarem solo da 'ilha dourada' serão os ingleses, com voos desde o aeroporto de Getwick, Londres, no dia 17, segunda-feira. Este voo aterrará no Potro Santo às 09h45 e regressará às 11 horas. O avião utilizado será o boeing - B 737-88, com capacidade para 189 pessoas.

Depois, a partir de 31 de Maio, chegará de Manchéster ás 09h55 para regressar às 10h55. O avião utilizado será também o boeing - B 737-88.

Por outro lado, os turistas polacos viajam para o Porto Santo, no dia 26. O aparelho B 737-800., com capacidade para 189 passageiros, aterrará às 12h50, com saída às 13h40.

De referir esta não é primeira vez que os turistas polacos vêm ao Porto Santo. A primeira vez foi em 2011.

Já nos meses de Junho e Julho são esperados mais voos da TAP e ainda outros charters de várias companhias áreas, nomeadamente a IBERIA.