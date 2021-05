Os três administradores da SAD do Nacional representam um custo anual de 201.405 euros, de acordo com uma nota divulgada ontem na página oficial do clube na Internet. Estes números são referentes ao ano de 2020 e representam o custo bruto.

Esta é a resposta da SAD alvinegra às declarações feitas pelo presidente da Assembleia-geral, Miguel Sousa, aos microfones da TSF-Madeira, onde referiu que o presidente da SAD alvinegra, Rui Alves, custava cerca de meio milhão de euros por todo o mandato.

De acordo com as declarações de rendimentos divulgadas, o presidente Rui Alves usufrui do montante global bruto de 121.200 euros, descontando por ano 47.868 euros de IRS e 13.332 para a Segurança Social.

Outro administrador, Gustavo Rodrigues, que segundo a mesma nota é “o responsável por toda a área do futebol profissional, desempenhando funções normalmente ocupadas pelo Diretor Desportivo, que o CD Nacional, Futebol SAD não tem”, recebe anualmente 52.247 euros, mas desconta 16.500 euros de IRS e 5.747 para a Segurança Social.

Finalmente, Saturnino Sousa, que além de administrador “desempenha funções enquanto Diretor de Comunicação, sendo também responsável pela área logística e organizativa, desempenhando funções normalmente ocupadas pelo Team Manager, que o CD Nacional, Futebol SAD não tem”, beneficia de um montante anual de 27.958 euros, pagando de IRS 6.989 euros.

Segundo a administração da SAD do Nacional, a divulgação destes dados surge “por forma a clarificar definitivamente esta situação, colocando ponto final na especulação”.