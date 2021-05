Vídeo resume novas medidas em vigor na Madeira

A Madeira alivia este domingo, dia 2 de Maio, algumas das restrições impostas logo no início do ano pelo Governo Regional. Com o alargar do recolher obrigatório até às 23 horas e a restauração a poder servir jantares nos seus próprios espaços, Miguel Albuquerque deixou o aviso: os horários definidos "devem ser cumpridos escrupulosamente e serão rigorosamente fiscalizados pelas autoridades".

Num vídeo que aqui apresentamos - onde estão resumidos os principais aspectos deste alívio - recordamos as palavras do presidente do executivo madeirense na última segunda-feira, onde o próprio deixou bem claro que "os proprietários ou responsáveis pelos estabelecimentos têm a responsabilidade de zelar e fazer cumprir as normas sanitárias e o uso de máscara dos seus clientes".

Todas as medidas serão avaliadas permanentemente e após um ciclo de incubação - 14 dias - serão tomadas novas decisões (...) O Governo não hesitará em reverter estas medidas para salvaguarda da saúde pública se o evoluir da pandemia se agravar. Contamos com a colaboração de todos. Miguel Albuquerque

Para consultar todas as informações relativas ao estado de calamidade e às regras em vigor na Madeira pode clicar aqui.