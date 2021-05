Marca de Água doa desenhos de Rafaela Luís à Região

Decorreu nesta tarde, na Galeria Marca de Água a cerimónia de doação de três obras de desenho à Região Autónoma da Madeira, da autoria da jovem artista plástica madeirense Rafaela Luís, natural de Santana.

Na cerimónia, além da artista, marcaram presença o Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, em representação do Governo Regional da Madeira, e a Diretora Artística da Galeria Marca de Água, Raquel Fraga.

"Este tem um aspecto particular , pois acontece numa galeria que é um projecto que tem dado muito à cultura da Madeira", disse Eduardo Jesus. "Foi através desta galeria que contactámos com o trabalho da Rafaela, que é uma artista jovem, com enorme talento, que nos leva a acreditar que tem um potencial de crescimento bastante grande.

Já Raquel Fraga lembrou que, “esta promissora artista” foi vencedora do Grande Prémio Nacional de Desenho, intitulado pela Marca de Água, tendo igualmente integrado a exposição “Mulheres Artistas Madeirenses em diálogo com Sónia Delaunay”, refere a diretora artística da galeria.

A directora destaca ainda, “a pertinência desta doação, com o objetivo do reforço das sinergias iniciadas com o Governo Regional, tem em vista a realização de iniciativas comuns e a valorização dos novos valores das artes plásticas madeirenses” e ao mesmo tempo, "contribuir para o engrandecimento das coleções regionais”, refere.

Eduardo Jesus agradeceu à Marca de Água por esta doação e elogiou a dinâmica desta galeria.

Rafaela Luís, além de agradecer pela oportunidade dada por ambas entidades, na valorização dos jovens artistas madeirenses.