Poderá faltar água em São Martinho

A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, terça-feira, dia 27 de Abril, entre as 14 e as 16 horas, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Rua Corveta Dona Estefânia, na freguesia de São Martinho, afectando o abastecimento em alguns arruamentos.

São eles: Rua Corveta Dona Estefânia; Levada dos Piornais (do Beco da Pedra Mole ao Bairro da Ajuda); Bairro da Ajuda; Rampa da Rua Velha da Ajuda; Rampa João Paulo II; Rampa do Pico da Cruz; Rua da Encosta do Pico da Cruz e Rua João Paulo II (faixa norte da Escola da Ajuda à Fundação Zino)