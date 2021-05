Vai faltar água em Câmara de Lobos

Várias zonas de três freguesias do Concelho de Câmara de Lobos vão sofrer interrupções no abastecimento de água na próxima semana.

De acordo com um comunicado da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. estes cortes decorrem dos "trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água nas mesmas".

Assim, haverá interrupção do abastecimento de água potável na "freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos sítios da Marinheira, Romeiras e Fontes", no dia 4 de Maio, terça-feira, entre as 9 horas e as 13 horas.

Já na "freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios da Bela Vista, Caminho Grande, Jesus Maria José, Preces, Quinta do Leme e Saraiva", sentirão a falta de água nas torneiras no dia seguinte, quarta-feira, 5 de Maio, também entre as 9 horas e as 13 horas.

Na mesma freguesia, mas no dia seguinte, quinta-feira, 6 de Maio, "nos sítios da Boa Hora, Fajã, Lourencinha, Palmeira, Ponte dos Frades, Ribeiro Real e Torre", entre as 9 horas e as 13 horas vai haver corte de água.

Nessa mesma quinta-feira, mas "na freguesia do Jardim da Serra, nos sítios da Achada, Cabo Podão, Chote, Corrida, Cova e Marco Fonte da Pedra", o corte de água irá ocorrer à noite, entre as 22 horas e a 1 hora da madrugada do dia seguinte, 7 de Maio.