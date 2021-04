Rotary doa equipamentos à Associação 'Grandes Azuis'

Teve lugar, nesta tarde de quarta-feira (28 de Abril), a entrega de equipamentos pelo Rotary Club Machico-Santa Cruz à Associação para Pessoas com Autismo – 'Grandes Azuis', que tem por missão prestar serviços às pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo, bem como perturbações e atraso no desenvolvimento,

A doação destes equipamentos foi possível com fundos próprios do clube, e de uma candidatura a apoios da Fundação Rotária Portuguesa na área da promoção da saúde.

O movimento rotário, e, em particular, o Rotary Club Machico-Santa Cruz, tem vindo a ter uma intervenção na comunidade onde se insere, identificando necessidades concretas e encontrando, através do seu corpo social, que são os rotários, e de entidades parceiras, a satisfação de algumas dessas necessidades específicas.

Nesse âmbito, o vínculo com 'Os Grandes Azuis' iniciou-se no ano rotário 2019-2020, mais precisamente na iniciativa 'Conversas em Rotary', em Julho último.

O Rotary Machico-Santa cruz é uma organização de profissionais que nasceu em 1986, e que ao longo dos anos tem vindo a criar sinergias para apoiar instituições, com equipamentos essenciais para os seus fins, como recentemente aconteceu com a doação de equipamentos ao SESARAM, para ajudar no combate à covid-19, e no auxílio a famílias e pessoas, designadamente com a atribuição de bolsas de estudo de mérito e de outros meios para a promoção da inclusão, educação e alfabetização. Este ano, o lema rotário tem como mote 'Rotary Abre Oportunidades'.