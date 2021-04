João Luís já recebeu prémio da Liga lituana

O treinador madeirense João Luís aproveitou as redes sociais para mostrar o troféu de melhor treinador do mês de Março da Liga lituana.

Ao serviço do FK Panevezys, o técnico, que conta ainda como adjunto outro madeirense Luís Olim, fez hoje questão de publicar na sua página do facebook o prémio que venceu no passado mês de Março e que lhe foi entregue no dia de ontem.

De referir que em termos de competição o FK Panevezys cumpriu ontem mais uma jornada da principal liga da Lituânia tendo vencido no reduto do Dziugas Telsiai por 2-0, mantendo assim o terceiro lugar da classificação, agora com 20 pontos, contra os 22 de FK Suduva e Zalgiris Kaunas que lideram o campeonato.