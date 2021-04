'Marca de Água' estreia Pólo da Bienal Internacional de Arte de Gaia no Funchal

A Galeria Marca de Água, em parceria com a Artistas de Gaia - Cooperativa Cultural, com o apoio da Câmara Municipal de Gaia e do Ministério da Cultura, estreia pela primeira vez no Funchal o Pólo da Bienal Internacional de Arte de Gaia.

Esta bienal tem uma programação descentralizada, distribuindo-se por nove municípios do país. Além de Gaia, tem pólos em Alfândega da Fé, Esposende, Monção, Santa Marta de Penaguião, Viana do Castelo, Vila Flor e Funchal, que marca então a sua estreia nesta edição.

A bienal - com direção artística do artista plástico, jornalista e museólogo Agostinho Santos - abriu ao público no passado dia 17 de Abril e ficará patente até ao mês de Julho, em função da programação definida para os vários pólos.

A edição deste ano contempla treze exposições em oito pólos, expondo mais de quinhentos artistas de dezassete nacionalidades. Sobre a programação do Pólo da bienal no Funchal, a Galeria Marca de Água, revela que no próximo dia 27 de maio serão inauguradas novas duas exposições em simultâneo, uma colectiva e outra individual, pelas 18 horas.

A exposição colectiva 'Pólo do Funchal da Bienal Internacional de Arte Gaia 2021' reúne cerca de duas dezenas de obras - pintura e instalação - e um painel de luxo, contando com a participação de Bárbara Carreira de Sousa, Carla Cabral, Fátima Spínola, Francisco Timóteo, Gonçalo Ferreira de Gouveia, Guareta Coromoto, Luísa Spínola, Marco Fagundes Vasconcelos, Teresa Jardim, Violante Saramago Matos (que também expõem individualmente), entre outros artistas que integram a colecção da galeria.

Também no âmbito desta programação a escritora e pintora Violante Saramago Matos irá apresentar pelas 16h30 de dia 27, um livro intitulado 'Escritas da Pandemia com caneta e pincel', que contempla uma mostra de trabalhos de desenho e fotografias que ilustram os textos do livro, realizados durante o ano transacto.

O pólo do Funchal tem a curadoria do artista plástico Diogo Goes, curador da Galeria Marca de Água e professor do ensino superior no Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL.