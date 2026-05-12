Alunos do ISAL na Polónia para desenvolver competências empreendedoras

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) associou-se a duas universidades europeias — a Comenius University Bratislava e a University of Gdansk — no desenvolvimento do curso internacional 'GENESIS: Global Entrepreneurs Network and Education for Strategy, and Innovative Solutions', uma iniciativa dedicada à promoção do empreendedorismo no Ensino Superior.

Segundo nota à imprensa, "o projecto está integrado nos Programas Intensivos Mistos (BIP – Blended Intensive Programmes) do Programa Erasmus+, que combinam uma componente de ensino virtual com uma fase presencial de mobilidade académica".

No âmbito desta iniciativa, oito estudantes do ISAL encontram-se esta semana na Polónia, onde participam em actividades de aprendizagem colaborativa com alunos e docentes das instituições parceiras. O programa inclui sessões de trabalho, partilha de experiências e desenvolvimento de competências ligadas à inovação, estratégia e criação de negócios.

O curso 'GENESIS' pretende oferecer uma formação abrangente e prática, abordando temas essenciais para apoiar os estudantes no desenvolvimento das suas próprias ideias de negócio e na aquisição de competências empreendedoras num contexto internacional e multidisciplinar.

Por fim, diz que "com esta participação o ISAL reforça o seu compromisso com a internacionalização do ensino, a inovação pedagógica e a preparação dos estudantes para os desafios do mercado global, promovendo experiências académicas enriquecedoras e alinhadas com as exigências do futuro profissional".