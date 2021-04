Poderá faltar água em Santo António

A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, quarta-feira, entre as 09 e as 14 horas, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Estrada Comandante Camacho de Freitas, na freguesia de Santo António, afectando o abastecimento em alguns arruamentos.

São eles: Estrada Comandante Camacho de Freitas (do cruzamento do Esmeraldo ao cruzamento do Caminho de Santo Amaro); Urbanização do Pico dos Barcelos; Urbanização da Encosta do Pico dos Barcelos; Ribeiro Choco; Urbanização da Bela Vista; Caminho do Poço Barral (do cruzamento do Esmeraldo à Travessa do Tanque); Caminho do Esmeraldo (da entrada do Recheio ao cruzamento do Esmeraldo); Rua do Poço Barral; Estrada Comandante Camacho de Freitas (do cruzamento do Esmeraldo ao cruzamento do Caminho de Santo Amaro); Urbanização do Pico dos Barcelos; Urbanização da Encosta do Pico dos Barcelos; Ribeiro Choco; Urbanização da Bela Vista; Caminho do Poço Barral (do cruzamento do Esmeraldo à Travessa do Tanque); Caminho do Esmeraldo (da entrada do Recheio ao cruzamento do Esmeraldo) e Rua do Poço Barral.